Український воротар відзначився в авторитетному рейтингу

Максим Коваль

Воротар київсього Динамо Максим Коваль після виступів за іспанський Депортиво подешевшав на 1 млн. євро.



Про це повідомляє авторитетний портал transfermarket.

Тільки один український футболіст, який виступав у минулому сезоні в Ла Лізі, арендований Депортиво у київського Динамо, загубив у своїй вартості, повідомляє Команда №1.

Нагадаємо, що раніше Український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.

Крім того, Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.