Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 10:45
Український воротар відзначився в авторитетному рейтингу
|Максим Коваль
Воротар київсього Динамо Максим Коваль після виступів за іспанський Депортиво подешевшав на 1 млн. євро.
Про це повідомляє авторитетний портал transfermarket.
Тільки один український футболіст, який виступав у минулому сезоні в Ла Лізі, арендований Депортиво у київського Динамо, загубив у своїй вартості, повідомляє Команда №1.
Нагадаємо, що раніше Український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ.
Крім того, Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
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