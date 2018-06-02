Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 11:14
У новачка української Прем'єр ліги залишилося 10 футболістів
|Арсенал Київ/ пресс-служба клубу
У київському Арсеналі, який наступний сезон почне в Прем'єр Лізі, залишилося тільки 10 футболістів основного складу..
Про це повідомив директор клубу Олександр Москаленко.
Серед них капітан команди Артем Старгородський, форварди Олександр Батальський і Сергій Гринь, а також захисник Олександр Осман.
Причиною такого рішення стало те, що Арсенал провів невпевнену кінцівку Першої ліги в цьому сезоні.
"Будуть і іноземці, і українці, які грали в УПЛ. З 10 по 15 червня до нас приїдуть 25-30 футболістів на попередні збори ", - цитує Москаленка tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди.
Крім того, стало відомо, що колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі.
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