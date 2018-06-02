У новачка української Прем'єр ліги залишилося 10 футболістів

Арсенал Київ/ пресс-служба клубу

У київському Арсеналі, який наступний сезон почне в Прем'єр Лізі, залишилося тільки 10 футболістів основного складу..

Про це повідомив директор клубу Олександр Москаленко.

Серед них капітан команди Артем Старгородський, форварди Олександр Батальський і Сергій Гринь, а також захисник Олександр Осман.

Причиною такого рішення стало те, що Арсенал провів невпевнену кінцівку Першої ліги в цьому сезоні.

"Будуть і іноземці, і українці, які грали в УПЛ. З 10 по 15 червня до нас приїдуть 25-30 футболістів на попередні збори ", - цитує Москаленка tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що новачок УПЛ анонсував значні зміни в складі команди.

Крім того, стало відомо, що колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі.