Роналду залишить Мадрид
|Кріштіану Роналду
Форвард мадридського Рела Кріштіану Роналду оголосив партнерам по команді про намір покинути клуб після закінчення сезону.
Про це повідомляє Marca.
Португалець пояснював своє рішення тим, що ситуація в клубі ускладнилася для нього.
Проте, для гравців Реала стало несподіванкою те, що 33-річний форвард вирішив оголосити про це публічно відразу після перемоги у фінальному матчі Ліги чемпіонів над Ліверпулем (3: 1).
Капітан мадридської команди Серхіо Рамос після гри зробив Роналду зауваження через його висловлювання.
Футболісти вершкових зараз вважають, що Кріштіану дійсно йде. Керівництво клубу, в свою чергу, залишилося незадоволеним його заявою після фіналу, але в той же час зберігає спокій, повідомляє tribuna.com.
Раніше повыдомлялося, мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина.
Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.
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