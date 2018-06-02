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02.06.2018  11:28

Роналду залишить Мадрид

Кріштіану Роналду

Форвард мадридського Рела Кріштіану Роналду оголосив партнерам по команді про намір покинути клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє Marca.

Португалець пояснював своє рішення тим, що ситуація в клубі ускладнилася для нього.

Проте, для гравців Реала стало несподіванкою те, що 33-річний форвард вирішив оголосити про це публічно відразу після перемоги у фінальному матчі Ліги чемпіонів над Ліверпулем (3: 1).

Капітан мадридської команди Серхіо Рамос після гри зробив Роналду зауваження через його висловлювання.

Футболісти вершкових зараз вважають, що Кріштіану дійсно йде. Керівництво клубу, в свою чергу, залишилося незадоволеним його заявою після фіналу, але в той же час зберігає спокій, повідомляє tribuna.com.

Раніше повыдомлялося, мама Роналду зізналася, в якому клубі хоче бачити сина.

Нагадаємо, що ПСЖ готовий підписати Роналду за 150 мільйонів.





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