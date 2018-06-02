Український тренер розповів про своє підвищення

Роман Григорчук

Головний тренер Астани Роман Григорчук запевнив, що його команда має перспективи та буде розвивати власний стиль гри.

Про це український фахівець розповів в ефірі Футбол NEWS.

"Я, чесно кажучи, не думав, що все буде так швидко. Якісь попередні домовленості у нас були, але без конкретики. А тут якось все сталося швидко" - говорить Григорчук.

"Команда грає добре і багато чого досягла в єврокубках. Вона сформувала свій стиль гри. Потрібно продовжувати це і розвивати" - зауважив тренер.

"Зрозуміло, що немає межі досконалості. Навіть якщо команда грає дуже добре, є що покращити. Я з великим азартом беруся за все це" - цитує Григорчука tribuna.ua.

Раніше Григорчуку запропонували очолити збірну Латвії.

Нагадаємо, що в Азербайджані зробили заяву щодо українського тренера.