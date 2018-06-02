Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 12:35
Українським голкіпером зацікавився бельгійський гранд
|Микита Шевченко/ФК Шахтар
Воротар Шахтаря Микита Шевченко може перейти в бельгійський Брюгге
За інформацією FootballHub бельгійський клуб вже почав переговори щодо його переходу, У поточному сезоні 25-річний воротар провів за Шахтар 1 матч, повідомляє tribuna.com.
Нагадаємо, що Фред пройде медогляд у Манчестері вже на наступному тижні.
Крім того, Факундо Феррейра продовжить кар'єру в Бенфіці.
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