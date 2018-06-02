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02.06.2018  12:35

Українським голкіпером зацікавився бельгійський гранд

Микита Шевченко/ФК Шахтар

Воротар Шахтаря Микита Шевченко може перейти в бельгійський Брюгге

За інформацією FootballHub бельгійський клуб вже почав переговори щодо його переходу, У поточному сезоні 25-річний воротар провів за Шахтар 1 матч, повідомляє tribuna.com.

Нагадаємо, що Фред пройде медогляд у Манчестері вже на наступному тижні.

Крім того, Факундо Феррейра продовжить кар'єру в Бенфіці.





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