Українським голкіпером зацікавився бельгійський гранд

Микита Шевченко/ФК Шахтар

Воротар Шахтаря Микита Шевченко може перейти в бельгійський Брюгге

За інформацією FootballHub бельгійський клуб вже почав переговори щодо його переходу, У поточному сезоні 25-річний воротар провів за Шахтар 1 матч, повідомляє tribuna.com.

Нагадаємо, що Фред пройде медогляд у Манчестері вже на наступному тижні.

Крім того, Факундо Феррейра продовжить кар'єру в Бенфіці.