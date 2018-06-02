Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
661 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 13:37
Трансфер аргентинського захисника в Динамо на межі зриву
|Фабрісіо Ангілері
Рівер Плейт може підписати лівого захисника клубу Годой Крус Фабрісіо Ангілері, на якого, також, претендує київське Динамо.
Про це повідомляє lapaginamillonaria.com.
Аргентинський гранд зараз веде пошуки нового лівого захисника, а один з лідерів Годой Крус входить в число їх головних трансферних цілей.
Раніше аргентинські ЗМІ писали про інтерес до футболіста з боку Динамо, повідомляє dynamomania.
Нагадуємо, що гравець, який виступав у Зорі, отримає шанс у Динамо.
Крім того, захисник Євген Хачеріді покинув київський клуб.
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