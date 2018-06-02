Зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією

Мохамед Салах

Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер впевнений, що Мохамед Салах зможе відновитись від травми, яку він зазнав у фіналі Ліги чемпіонів, та зіграє на ЧС-2018.

Про це повідомляє видання Goal.

"Ми налаштовані оптимістично. Всі медичні звіти говорять, що він зможе відновитися до Чемпіонату світу. Салах зробить це. Але нам потрібно бути готовими до будь-якої ситуації" - розповідає наставник єгипетської команди.

"Салаха дуже важко замінити. Він – наша головна зброя" – наводить слова Купера football24.ua.

Нагадаємо, стало відомо, коли зірка Ліверпуля Салах розпочне тренування у збірній Єгипту.

Раніше повідомлялося, що Рамосу і його сім'ї погрожують через Салаха.