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128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 14:15
Зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією
|Мохамед Салах
Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер впевнений, що Мохамед Салах зможе відновитись від травми, яку він зазнав у фіналі Ліги чемпіонів, та зіграє на ЧС-2018.
Про це повідомляє видання Goal.
"Ми налаштовані оптимістично. Всі медичні звіти говорять, що він зможе відновитися до Чемпіонату світу. Салах зробить це. Але нам потрібно бути готовими до будь-якої ситуації" - розповідає наставник єгипетської команди.
"Салаха дуже важко замінити. Він – наша головна зброя" – наводить слова Купера football24.ua.
Нагадаємо, стало відомо, коли зірка Ліверпуля Салах розпочне тренування у збірній Єгипту.
Раніше повідомлялося, що Рамосу і його сім'ї погрожують через Салаха.
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