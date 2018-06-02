Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 14:50
Зірка продовжує кадрову чистку
|ФК Зірка
Футбольний клуб Зірка припинив співпрацю з трьома легіонерами.
Дану інформацію було оприлюднено на офіційному сайті команди з Кропивницького.
Три французські легіонери Адель Гафаіті, Момар Бангура та Джуліан Рульє поповнили лави Зірки взимку. За цей час Адель Гафаіті провів 9 ігор за "Зірку", Джуліан Рюльє – 5, а Момар Бангура жодної.
"Дякуємо французьким гравцям та бажаємо їм подальших успіхів у футбольній кар’єрі" - попрощалися з гравцями представники кропивницької команди.
Нагадаємо, раніше Дніпро-1 підписав гравця Зірки.
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