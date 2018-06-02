Зірка продовжує кадрову чистку

ФК Зірка

Футбольний клуб Зірка припинив співпрацю з трьома легіонерами.

Дану інформацію було оприлюднено на офіційному сайті команди з Кропивницького.

Три французські легіонери Адель Гафаіті, Момар Бангура та Джуліан Рульє поповнили лави Зірки взимку. За цей час Адель Гафаіті провів 9 ігор за "Зірку", Джуліан Рюльє – 5, а Момар Бангура жодної.

"Дякуємо французьким гравцям та бажаємо їм подальших успіхів у футбольній кар’єрі" - попрощалися з гравцями представники кропивницької команди.

Нагадаємо, раніше Дніпро-1 підписав гравця Зірки.