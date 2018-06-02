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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 15:03
Відомий аргентинець очолив Леганес
|Маурісіо Пеллегріно
Аргентинський фахівець Маурісіо Пеллегріно очонив Леганес.
Про це повідомили офіційний сайт клубу та акаунт в твіттері.
FICHAJE | Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada. #BienvenidoPellegrino ➡️ https://t.co/wnb2Z1rYdK pic.twitter.com/KdQaj3Lqw2— C.D. Leganés (@CDLeganes) 2 июня 2018 г.
Пеллегріно уклав контракт до 2019 року.
За свою карьеру фахівець встиг потренувати Ліверпуль, Інтер, Валенсію. Останнім клубо Пеллегріно був англійський Саутгемптон.
Раніше повідомлялося, що італійський тренер може не очолити Челсі через гомофобію.
Крім того, екс-тренер Шахтаря знайшов роботу в топ-чемпіонаті.
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