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02.06.2018  15:03

Відомий аргентинець очолив Леганес

Маурісіо Пеллегріно

Аргентинський фахівець Маурісіо Пеллегріно очонив Леганес.

Про це повідомили офіційний сайт клубу та акаунт в твіттері.

Пеллегріно уклав контракт до 2019 року.

За свою карьеру фахівець встиг потренувати Ліверпуль, Інтер, Валенсію. Останнім клубо Пеллегріно був англійський Саутгемптон.

Раніше повідомлялося, що італійський тренер може не очолити Челсі через гомофобію.

Крім того, екс-тренер Шахтаря знайшов роботу в топ-чемпіонаті.





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