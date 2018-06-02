Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
460 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 15:22
Талановитий бразилець пройде медогляд у Шахтарі
|Майкон
Хавбек Корінтіанса Майкон 14 червня прибуде в України, щоб пройти медогляд у Шахтарі.
Про це повідомляє Globo.
Шахтар вже заплатив 3,3 млн євро Корінтіансу за Майкона, що є половиною від всієї суми за гравця.
Раніше підписання Майкона підтвердив Паулу Фонсека.
Останнім клубом півзахисника був бразильський Понте-Прета, де гравець знаходився в оренді. Також в активі бразильця 7 матчів у збірній Бразилії U-21.
Нагадуємо, що лідер Шахтаря може продовжити кар'єру в АПЛ.
Крім того, нападник Шахтаря поїде грати в Португалію.
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