Талановитий бразилець пройде медогляд у Шахтарі

Майкон

Хавбек Корінтіанса Майкон 14 червня прибуде в України, щоб пройти медогляд у Шахтарі.

Про це повідомляє Globo.

Шахтар вже заплатив 3,3 млн євро Корінтіансу за Майкона, що є половиною від всієї суми за гравця.

Раніше підписання Майкона підтвердив Паулу Фонсека.

Останнім клубом півзахисника був бразильський Понте-Прета, де гравець знаходився в оренді. Також в активі бразильця 7 матчів у збірній Бразилії U-21.

Нагадуємо, що лідер Шахтаря може продовжити кар'єру в АПЛ.

Крім того, нападник Шахтаря поїде грати в Португалію.