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107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 15:32
Керманич Фулгема може очолити топ-клуб АПЛ
|Славіша Йоканович
1 червня керівництво лондонського Челсі провело переговори з головним тренером Фулгема Славішою Йокановичем.
Дана інформація оприлюднена на сайті журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Повідомляється, що серб, який виступав за лондонську команду з 2000 по 2002 рік, говорить по-російськи, що робить його фаворитом для власника клубу Романа Абрамовича.
Повторна зустріч сторін відбудеться в суботу ввечері. У Челсі є сумніви з приводу Йокановіча, так як він недостатньо досвідчений, повідомляє sports.ru.
Йоканович очолює Фулгем з 2015 року. За підсумками минулого сезону він вивів дачників в АПЛ.
Нагадуємо, що відомий аргентинець очолив Леганес.
Раніше повідомлялося, що італійський тренер не очолить Челсі через гомофобію.
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