Керманич Фулгема може очолити топ-клуб АПЛ

Славіша Йоканович

1 червня керівництво лондонського Челсі провело переговори з головним тренером Фулгема Славішою Йокановичем.

Дана інформація оприлюднена на сайті журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Повідомляється, що серб, який виступав за лондонську команду з 2000 по 2002 рік, говорить по-російськи, що робить його фаворитом для власника клубу Романа Абрамовича.

Повторна зустріч сторін відбудеться в суботу ввечері. У Челсі є сумніви з приводу Йокановіча, так як він недостатньо досвідчений, повідомляє sports.ru.

Йоканович очолює Фулгем з 2015 року. За підсумками минулого сезону він вивів дачників в АПЛ.

Нагадуємо, що відомий аргентинець очолив Леганес.

Раніше повідомлялося, що італійський тренер не очолить Челсі через гомофобію.