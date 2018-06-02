Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 15:50
Друголіговий Верес веде переговори з відомим українським тренером
|Сергій Ковалець
Тренер Сергій Ковалець може очолити Верес.
Про це повідомив президент клубу Олексій Хахльов в ефірі телеканалу Рівне-1.
Ковалець є одним з кандидатів на пост головного тренера команди, яка почне наступний сезон у другій лізі.
Нагадуємо, що колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі.
Також, раніше повідомлялося, що екс-воротар Карпат очолив Волинь.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій