Друголіговий Верес веде переговори з відомим українським тренером

Сергій Ковалець

Тренер Сергій Ковалець може очолити Верес.

Про це повідомив президент клубу Олексій Хахльов в ефірі телеканалу Рівне-1.

Ковалець є одним з кандидатів на пост головного тренера команди, яка почне наступний сезон у другій лізі.

Нагадуємо, що колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі.

Також, раніше повідомлялося, що екс-воротар Карпат очолив Волинь.