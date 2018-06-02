Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників, Нива-Вінниця проти Агробізнеса. Інші матчі Другої ліги
2 червня відбуваються заключні поєдинки першості України у Другій лізі.
Так, Металіст 1925, який у минулому турі забезпечив собі підвищення у класі, розбив на виїзді Суднобудівник. Головним героєм зустрічі став Максим Єрмоленко, який оформив хет-трик.
Таврія вдома познущалась над запорізьким Металургом, відвантаживши супернику 9 м'ячів. Зазначимо, що команда з Запоріжжя завершила сезон на останньому місці, набравши лише 7 очок і пропустивши у 33 матчах 133 голи.
У групі А Нива-Вінниця прийматимуе Агробізнес, який вже вийшов у Першу лігу, а Прикарпаття відправиться на виїзд у Хмельницький, де гратиме проти місцевого Поділля.
Раніше повідомлялося, що матч за золоті медалі Другої ліги між Агробізнесом і Дніпром-1 буде проведений на НСК Олімпійський.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
2 червня
Група В
33-й тур
Суднобудівник - Металіст 1925 - 1:5
Таврія-Симферополь - Металург - 9:0
Реал-Фарма - Мир - 17:30
Нікополь - Енергія - 17:30
Інгулець-2 - СК Дніпро-1 - 17:30
Група А
29-й тур
Нива - Львів - 17:30
Буковина - Арсенал-Київщина - 17:30
Поділля - Прикарпаття - 17:30
Нива-Вінниця - Агробізнес - 17:30
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