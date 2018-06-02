Голкіпер збірної Бразилії наблизився до своєї мрії і скоріше за все перейде у Реал

Голкіпер Роми та збірної Бразилії Аліссон скоріше за все перейде у Реал.

25-річний футболіст надасть перевагу Королівському клубу, не дивлячись на пропозиції від ПСЖ та Ліверпуля.

Аліссон мріяв грати саме у Реалі, а той факт, що керманич мадридців Зінедін Зідан залишив свою посаду, наближає його до здійснення мрії, адже француз був дуже лояльний до нинішнього основного кіпера команди Кейлора Наваса.

Проте переходу Аліссона у Реал може завадити інше - фінансове питання. Реал планував купити голкіпера за 60 мільйонів євро, проте римляни після фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем (3:1) підвищили ціну на бразильця і хочуть щонайменше 100 мільйонів.

Втім на боці Реала - деякі обставини. Зокрема те, що Ромі необхідно закрити фінансовий рік до 1 липня із більшими прибутками, тож часу на здійснення трансферу та торги із потенційними покупцями - не так і багато, пише Marca.

Раніше повідомлялося, що Зідан залишив Реал у тому числі через конфлікт із керівництвом клубу відносно трансферів.