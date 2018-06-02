Англія перемогла Нігерію, Австрія проти Німеччини. Інші товариські матчі
2 червня відбуваються товариські матчі, у рамках яких збірні-учасники ЧС-2018 готуються до важливого старту.
Так, Англія перемогла Нігерію 2:1.
У англійців відзначилися Гаррі Кейн та Гері Кейгілл. У нігерійців, які як і британці є учасниками Мундіалю, єдиний гол забив Алекс Івобі.
Також цікавими обіціють бути протистояння збірних Австрії та Німеччини, а також Португалії та Бельгії.
Нагадаємо, напередодні у спарингу Франція впевнено обіграла Італію.
Міжнародні товариські матчі
2 червня
Англія - Нігерія - 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Кейгілл, 2:0 - 39 Кейн, 2:1 - 47 Івобі.
Кенія - Нова Зеландія - 2:1 (1:1)
Латвія - Естонія - 1:0 (0:0)
Австрія - Німеччина - 20:45
Швеція - Данія - 20:45
Чорногорія - Словенія - 21:15
Бельгія - Португалія - 21:45
Ірландія - США - 22:00
Ісландія - Норвегія - 23:00
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