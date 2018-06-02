Англія перемогла Нігерію, Австрія проти Німеччини. Інші товариські матчі

2 червня відбуваються товариські матчі, у рамках яких збірні-учасники ЧС-2018 готуються до важливого старту.

Так, Англія перемогла Нігерію 2:1.

У англійців відзначилися Гаррі Кейн та Гері Кейгілл. У нігерійців, які як і британці є учасниками Мундіалю, єдиний гол забив Алекс Івобі.

Також цікавими обіціють бути протистояння збірних Австрії та Німеччини, а також Португалії та Бельгії.

Нагадаємо, напередодні у спарингу Франція впевнено обіграла Італію.

Міжнародні товариські матчі

2 червня

Англія - Нігерія - 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Кейгілл, 2:0 - 39 Кейн, 2:1 - 47 Івобі.

Кенія - Нова Зеландія - 2:1 (1:1)

Латвія - Естонія - 1:0 (0:0)

Австрія - Німеччина - 20:45

Швеція - Данія - 20:45

Чорногорія - Словенія - 21:15

Бельгія - Португалія - 21:45

Ірландія - США - 22:00

Ісландія - Норвегія - 23:00