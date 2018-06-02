Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
419 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 21:57
Шахтар підвищив ціну на свого лідера до 70 мільйонів євро
Шахтар хоче виручити за бразильця Фреда 70 мільйонів євро.
Хавбек, який за інформацією ЗМІ може перейти або в Ман Сіті, або в МЮ, та при цьому взяв паузу, щоб зосередитися на ЧС-2018, став предметом для серйозних фінансових торгів.
Так, France Football стало відомо, що англійці пропонували гірниками 60 мільйонів євро, а також різноманітні бонуси, проте Рінат Ахметов та Ко відмовили.
Що стосується ПСЖ, який також цікавився бразильцем, то скоріше за все цей клуб не буде боротися за нього через невизначеність із можливими санкціями УЄФА за невиконання фінансового фейр-плей.
Раніше стало відомо, що Фред дізнався номер у збірній Бразилії на ЧС-2018.
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