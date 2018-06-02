Тренер юніорської збірної про невдачу на Меморіалі Лобановського: Вперше опинився у такій ситуації
Участь юніорської збірної України на Меморіалі Лобановскького, де вона зайняла останнє місце, можна занести в актив.
Про це заявив головний тренер команди Олександр Петраков.
"Ми грали проти молодіжних збірних, які на два-три роки старші. Я теж уперше опинився в такій ситуації. У стартовому матчі, проти ізраїльтян, хлопці трохи не так зрозуміли, що ми їм пояснювали", - каже Петраков.
"Але другий поєдинок вселив надію, знову ж таки, не дивлячись на поразку. Я не був розчарований діями своїх підопічних у матчі проти Греції. Краще припуститися помилок у товариських поєдинках, ніж на чемпіонаті Європи", - цитує тренера прес-служба ФФУ.
Також Петраков зазначив, що участь у турнірі була вимушеним кроком, бо спаринг-партнера серед ровесників знайти так і не вдалося.
Нагадаємо, що на Меморіалі Лобановського українці програли Ізраїлю 0:1 та Греції 1:3.
Як відомо, збірна України візьме участь у чемпіонаті Європи-2018, який відбудеться у липні.
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