"Новачок" Динамо відверто розповів про свої амбіції

Олександр Андрієвський

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський вважає, що має шанс закріпитися в основному складі київлян.

Про це розповів сам футболіст.

"Потрібно показати всі свої можливості, по максимуму викладатися на тренуваннях, доводити в контрольних матчах. Все залежить від мене, а далі вже тренерам вирішувати", - розповідає Олександр.

"Виступаючи за Чорноморець, я повноцінно дебютував у прем'єр-лізі, у складі Зорі вперше зіграв у Лізі Європи. Вдячний Юрію Вернидубу і всьому тренерському штабу, що надали мені таку можливість. Це був дуже хороший досвід для мене", - відверто говорить екс-гравець Зорі.

"Основне завдання на зборах? Максимально підготуватися, проявити себе і закріпитися в команді. При цьому тиску як такого не відчуваю. Потрібно приступати до роботи з холодною головою і гарячим серцем. Головне - показувати все, що вмієш, і не хвилюватися", - наводить слова Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Нагадуємо, що Динамо провело перше тренування після відпустки.

До цього повідомлялося, що Динамо перегляне вікового екс-захисника Металіста.