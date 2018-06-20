Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
198 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 10:52
Лідер Зорі продовжив контракт із клубом
|Артем Громов
Зоря продовжила угоди терміном на один рік з півзахисником Артемом Громовим і голкіпером Олегом Чуваєвим.
28-річний Громов перейшов в Зорю влітку 2017 року. У сезоні, що завершився він провів 34 матчі у складі луганського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 10 асистів.
30-річний Чуваєв перейшов у луганський клуб влітку 2016 року. В основному складі луганчан футболіст провів 1 матч.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Зорі переходить до Реалу.
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