Лідер Зорі продовжив контракт із клубом

Артем Громов

Зоря продовжила угоди терміном на один рік з півзахисником Артемом Громовим і голкіпером Олегом Чуваєвим.

28-річний Громов перейшов в Зорю влітку 2017 року. У сезоні, що завершився він провів 34 матчі у складі луганського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 10 асистів.

30-річний Чуваєв перейшов у луганський клуб влітку 2016 року. В основному складі луганчан футболіст провів 1 матч.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Зорі переходить до Реалу.

До цього контракт із Зорею продовжив Юрій Вернидуб.