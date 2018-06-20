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20.06.2018  10:52

Лідер Зорі продовжив контракт із клубом

Артем Громов

Зоря продовжила угоди терміном на один рік з півзахисником Артемом Громовим і голкіпером Олегом Чуваєвим.

28-річний Громов перейшов в Зорю влітку 2017 року. У сезоні, що завершився він провів 34 матчі у складі луганського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 10 асистів.

30-річний Чуваєв перейшов у луганський клуб влітку 2016 року. В основному складі луганчан футболіст провів 1 матч. 

Раніше повідомлялося, що голкіпер Зорі переходить до Реалу.

До цього контракт із Зорею продовжив Юрій Вернидуб.





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