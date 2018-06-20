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1005 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 11:15
УЄФА має намір виключити італійську команду з єврокубків
|Власники ФК Мілана
Італійський Мілан може бути виключений із Ліги Європи за рішенням УЄФА через порушення фінансового фейр-плей.
Про це стало відомо Sky Sports.
За даними джерела, УЄФА відхилив черговий варіант угоди по врегулюванню ситуації, запропонований Міланом.
Крім того, організація з недовірою ставиться до власника Мілана, який володіє сумнівною репутацією в бізнес-сфері.
У разі відсторонення від єврокубків россонері мають намір подати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, пише Sport24.
Варто відзначити, що до цього УЄФА не знайшла порушень фінансового фейр-плей у ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що УЄФА допустив Зорю до участі в Лізі Європи.
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