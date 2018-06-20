УЄФА має намір виключити італійську команду з єврокубків

Власники ФК Мілана

Італійський Мілан може бути виключений із Ліги Європи за рішенням УЄФА через порушення фінансового фейр-плей.

Про це стало відомо Sky Sports.

За даними джерела, УЄФА відхилив черговий варіант угоди по врегулюванню ситуації, запропонований Міланом.

Крім того, організація з недовірою ставиться до власника Мілана, який володіє сумнівною репутацією в бізнес-сфері.

У разі відсторонення від єврокубків россонері мають намір подати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, пише Sport24.

Варто відзначити, що до цього УЄФА не знайшла порушень фінансового фейр-плей у ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що УЄФА допустив Зорю до участі в Лізі Європи.