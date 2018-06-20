Полтава відмовилася від участі в УПЛ

ФК Полтава відмовився від участі в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Артем Франков у своєму Twitter.

Причина - недопуск до змагань клубного стадіону Локомотив.

Про своє рішення клуб вже написав в офіційному листі в УПЛ.

ФК Полтава прислал в УПЛ письмо, что снимается с соревнований. Причина - недопуск к соревнованиям стадиона "Локомотив". — Artem Frankov (@frankov11) 20 июня 2018 г.

Нагадаємо, що полтавчани вийшли в елітний дивізіон українського чемпіонату, обігравши в плей-офф одеський Чорноморець.

Раніше, також, повідомлялося, що Полтава отримала атестат УПЛ.