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358 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 14:31
Полтава відмовилася від участі в УПЛ
ФК Полтава відмовився від участі в українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Артем Франков у своєму Twitter.
Причина - недопуск до змагань клубного стадіону Локомотив.
Про своє рішення клуб вже написав в офіційному листі в УПЛ.
ФК Полтава прислал в УПЛ письмо, что снимается с соревнований. Причина - недопуск к соревнованиям стадиона "Локомотив".— Artem Frankov (@frankov11) 20 июня 2018 г.
Нагадаємо, що полтавчани вийшли в елітний дивізіон українського чемпіонату, обігравши в плей-офф одеський Чорноморець.
Раніше, також, повідомлялося, що Полтава отримала атестат УПЛ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій