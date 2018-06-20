Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
260 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 14:55
Marca: Лунін матиме шанс застовпити місце в основі королівського клубу
|Андрій Лунін
Український голкіпер Андрій Лунін прибуде в розташування Реала до початку першого передсезонного збору.
Про це повідомляє Marca.
Головний тренер вершкових Хулен Лопетегі під час цього збору вирішить, залишати українця в основній команді чи віддавати в оренду.
За інформацією видання, іспанці заплатять приблизно 14 мільйонів євро.
19-річний воротар перейшов в луганський клуб влітку 2017 року і взяв участь в 36 матчах, в яких пропустив 54 м'ячі і провів 10 сухих зустрічей, пише Tribuna.
Раніше повідомлялося, що за Луніна мадридський клуб заплатить 9 мільйонів євро, а також луганський клуб за трансфер може отримати 4,4 мільйона євро як бонус, а сам футболіст піде в оренду.
До цього гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал.
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