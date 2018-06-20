Marca: Лунін матиме шанс застовпити місце в основі королівського клубу

Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін прибуде в розташування Реала до початку першого передсезонного збору.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер вершкових Хулен Лопетегі під час цього збору вирішить, залишати українця в основній команді чи віддавати в оренду.

За інформацією видання, іспанці заплатять приблизно 14 мільйонів євро.

19-річний воротар перейшов в луганський клуб влітку 2017 року і взяв участь в 36 матчах, в яких пропустив 54 м'ячі і провів 10 сухих зустрічей, пише Tribuna.

Раніше повідомлялося, що за Луніна мадридський клуб заплатить 9 мільйонів євро, а також луганський клуб за трансфер може отримати 4,4 мільйона євро як бонус, а сам футболіст піде в оренду.

До цього гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал.