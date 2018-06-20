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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 15:35
Директор ФК Полтава розовів про зняття клубу з УПЛ
|Вадим Шельменко
Новачок УПЛ ФК Полтава не планує зніматися з чемпіонату.
Про це повідомив Директор Полтави Вадим Шельменко.
"Полтава знімається з УПЛ? Перший раз про це чую. Команда виходить з відпустки завтра, як і було спочатку заплановано. Не знаю, про яке зняття йде", - наголошує слова Шельменка FootBoom.
Нагадаємо, що полтавчани вийшли в елітний дивізіон українського чемпіонату, обігравши в плей-офф одеський Чорноморець.
Раніше, також, повідомлялося, що Полтава отримала атестат УПЛ.
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