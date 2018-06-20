Директор ФК Полтава розовів про зняття клубу з УПЛ

Вадим Шельменко

Новачок УПЛ ФК Полтава не планує зніматися з чемпіонату.

Про це повідомив Директор Полтави Вадим Шельменко.

"Полтава знімається з УПЛ? Перший раз про це чую. Команда виходить з відпустки завтра, як і було спочатку заплановано. Не знаю, про яке зняття йде", - наголошує слова Шельменка FootBoom.

Нагадаємо, що полтавчани вийшли в елітний дивізіон українського чемпіонату, обігравши в плей-офф одеський Чорноморець.

Раніше, також, повідомлялося, що Полтава отримала атестат УПЛ.