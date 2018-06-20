Полтава відправила в ФФУ лист, в якому повідомила, що знімається з УПЛ

Полтава відправила в ФФУ лист про зняття команди зі змагань.

Про це інформує FootballHub.

Лист-звернення ФК Полтави до УПЛ ⚡⚡⚡ про зняття зі змагань pic.twitter.com/EBDgwL7GQA — FootballHub (@FootballHub_Ua) 20 червня 2018 р.

"У зв'язку з неможливістю виконання комітету зі стадіонів та безпеки щодо усунення недоліків стадіону Локомотив, Полтава повідомляє про зняття команди зі всеукраїнських змагань", - йдеться в листі.

Раніше директор ФК Полтава розовів про зняття клубу з УПЛ.