Олександрія підписала екс-гравця Чорноморця

Кирило Ковалець

Екс-гравець Чорноморця Кирило Ковалець продовжить кар'єру в складі Олександрії

Термін дії угоди з 24-річним півзахисником поки невідомий.

Раніше повідомлялося, що в послугах півзахисника зацікавлений дебютант УПЛ Десна.

Як відомо, Олександрія підпише захисника, який був дискваліфікований через допінг.