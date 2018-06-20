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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 17:32
Олександрія підписала екс-гравця Чорноморця
|Кирило Ковалець
Екс-гравець Чорноморця Кирило Ковалець продовжить кар'єру в складі Олександрії
Термін дії угоди з 24-річним півзахисником поки невідомий.
Раніше повідомлялося, що в послугах півзахисника зацікавлений дебютант УПЛ Десна.
Як відомо, Олександрія підпише захисника, який був дискваліфікований через допінг.
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