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258 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 18:14
Фонсека переманив у Шахтар тренера Браги
Тренерський штаб Шахтаря поповнив ще один португальський фахівець.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
⚠ Тренерский штаб «Шахтера» пополнил португальский специалист.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 червня 2018 р.
Нуну Роману будет отвечать за фитнес-подготовку команды. Ранее коуч на протяжении трех сезонов работал в «Браге».
В интервью тренер рассказал о знакомстве с командой и своих ожиданиях ⬇https://t.co/fq9HP2ULUx
Нуну Роману буде в команді відповідати за фітнес-підготовку.
Раніше Роману три сезони працював у Бразі, яку очолював Паулу Фонсека.
Як відомо, у Шахтая з'явиться літак, розфарбований в кольори клубу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій