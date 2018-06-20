Фонсека переманив у Шахтар тренера Браги

Тренерський штаб Шахтаря поповнив ще один португальський фахівець.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

⚠ Тренерский штаб «Шахтера» пополнил португальский специалист.



Нуну Роману будет отвечать за фитнес-подготовку команды. Ранее коуч на протяжении трех сезонов работал в «Браге».



В интервью тренер рассказал о знакомстве с командой и своих ожиданиях ⬇https://t.co/fq9HP2ULUx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 червня 2018 р.

Нуну Роману буде в команді відповідати за фітнес-підготовку.

Раніше Роману три сезони працював у Бразі, яку очолював Паулу Фонсека.

Як відомо, у Шахтая з'явиться літак, розфарбований в кольори клубу.