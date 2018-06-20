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20.06.2018  18:14

Фонсека переманив у Шахтар тренера Браги

 

Тренерський штаб Шахтаря поповнив ще один португальський фахівець.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нуну Роману буде в команді відповідати за фітнес-підготовку.

Раніше Роману три сезони працював у Бразі, яку очолював Паулу Фонсека.

Як відомо, у Шахтая з'явиться літак, розфарбований в кольори клубу. 





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