Експерт: Мораєс в Шахтарі гратиме за дубль
|Йожеф Сабо
Екс-нападник Динамо Жуніор Мораєс не гратиме в основі Шахтаря.
Таку думку висловив експерт каналів Футбол 1/2 Йожеф Сабо.
"Він не буде грати в Шахтарі, буде сидіти на лавці або грати за дубль. Гірники купили Фернандо з Палмейраса, Кайоде з Манчестер Сіті, у них є Бланко-Лещук і Тотовицький, гра якого мені дуже подобається. Це класний, молодий гравець, який ще буде рости", - сказав він.
"Нехай Жуніор не ображається, але я не бачу, що він може зіграти в такій команді, як Шахтар. Якщо раніше на позиції форварда грав беззмінно один Феррейра, то зараз на цю позицію буде чотири гравці. При цьому, класні футболісти. Куди йому?"- цитує Сабо 1927.kiev.ua.
Раніше Олександр Хацкевич прокоментував перехід Мораєса в Шахтар.
Додамо, що сам гравець зазначив, що він виконує мрію, вдягаючи футболку Шахтаря.
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