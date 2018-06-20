Експерт: Мораєс в Шахтарі гратиме за дубль

Йожеф Сабо

Екс-нападник Динамо Жуніор Мораєс не гратиме в основі Шахтаря.

Таку думку висловив експерт каналів Футбол 1/2 Йожеф Сабо.

"Він не буде грати в Шахтарі, буде сидіти на лавці або грати за дубль. Гірники купили Фернандо з Палмейраса, Кайоде з Манчестер Сіті, у них є Бланко-Лещук і Тотовицький, гра якого мені дуже подобається. Це класний, молодий гравець, який ще буде рости", - сказав він.

"Нехай Жуніор не ображається, але я не бачу, що він може зіграти в такій команді, як Шахтар. Якщо раніше на позиції форварда грав беззмінно один Феррейра, то зараз на цю позицію буде чотири гравці. При цьому, класні футболісти. Куди йому?"- цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Раніше Олександр Хацкевич прокоментував перехід Мораєса в Шахтар.

Додамо, що сам гравець зазначив, що він виконує .