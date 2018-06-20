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354 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 20:22
Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних
|Ісмаїлі
Захисник Шахтаря Ісмаїлі продовжив контракт з клубом до літа 2023 року.
Про це пише сайт клубу.
Исмаили продлил контракт с «Шахтером» до лета 2023 года.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 червня 2018 р.
По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.
Подробности: https://t.co/sa3POuikEA pic.twitter.com/og7Cz7DTHB
За умовами нового контракту, сума викупу 28-річного гравця становить 100 млн євро.
Ісмаїлі виступає за Шахтар з 2013 року. Він провів 133 матчі, забивши 12 голів.
Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Мораєс перейшов у Шахтар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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