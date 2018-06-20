Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних

Ісмаїлі

Захисник Шахтаря Ісмаїлі продовжив контракт з клубом до літа 2023 року.

Про це пише сайт клубу.

Исмаили продлил контракт с «Шахтером» до лета 2023 года.



По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.



Подробности: https://t.co/sa3POuikEA pic.twitter.com/og7Cz7DTHB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 червня 2018 р.

За умовами нового контракту, сума викупу 28-річного гравця становить 100 млн євро.

Ісмаїлі виступає за Шахтар з 2013 року. Він провів 133 матчі, забивши 12 голів.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Мораєс перейшов у Шахтар.