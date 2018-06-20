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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 21:34
Рафаїлов летить до Мадриду продавати Луніна
|Андрій Лунін
Трансфер воротаря Зорі Андрія Луніна відбудеться 22-го червня - Реал заплатить за воротаря 8,5 млн євро.
Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов 20-го червня вирушить в Мадрид.
Раніше повідомлялося, що Лунін прибуде в розташування Реала до початку першого передсезонного збору, а головний тренер Хулен Лопетегі під час збору вирішить, залишати українця в основній команді чи віддавати в оренду.
За інформацією Marca, іспанці заплатять за гравця приблизно 14 мільйонів євро, пише "Команда №1".
Раніше на Луніна претендували Інтер, Ліверпуль, Наполі та інші європейські топ-клуби.
Взимку голкіпер заявив, що не перейшов би до Реала, бо не матиме там ігрової практики.
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