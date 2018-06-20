Захисник Динамо розповів, як команда прийняла Папу Гуйє

Папа Гуйє

Колектив київського Динамо нормально прийняв новачка команди Папу Гуйє.

Про це розповів захисник клубу Микола Морозюк.

"Як ставлюся до того, що Папа Гуйє тренується з Динамо? Нормально. Хороший футболіст. Сподіваюся, він допоможе команді", - сказав він.

"Йому не потрібен час на адаптацію, він багато років провів в Україні. У колективі його сприймають нормально. Навіть дуже добре. Вважаю, що він зможе підсилити Динамо", - цитує Морозюка FootballHub.

Нагадаємо, в березні сенегальський захисник вже проходив перегляд у Динамо.