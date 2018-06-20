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159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 21:50
Захисник Динамо розповів, як команда прийняла Папу Гуйє
|Папа Гуйє
Колектив київського Динамо нормально прийняв новачка команди Папу Гуйє.
Про це розповів захисник клубу Микола Морозюк.
"Як ставлюся до того, що Папа Гуйє тренується з Динамо? Нормально. Хороший футболіст. Сподіваюся, він допоможе команді", - сказав він.
"Йому не потрібен час на адаптацію, він багато років провів в Україні. У колективі його сприймають нормально. Навіть дуже добре. Вважаю, що він зможе підсилити Динамо", - цитує Морозюка FootballHub.
Нагадаємо, в березні сенегальський захисник вже проходив перегляд у Динамо.
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