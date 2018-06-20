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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 22:26
Манчестер Юнайтед чекає дозволу на роботу для новачка із Шахтаря
|Фред
Манчестер Юнайтед чекає дозволу на роботу для півзахисника Фреда.
Про це повідомляє Sky Sports.
Відзначається, що після всіх формальностей червоні дияволи все ж представлять свого новачка. Це може статися вже цього тижня, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що про перехід Фреда в Манчестер Юнайтед стало відомо ще 5-го червня. Деталі цієї угоди не уточнювалися, але англійська преса повідомляла, що цей трансфер обійшовся англійцям в 52 млн фунтів.
Як відомо, Фред раніше емоційно попрощався із Шахтарем.
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