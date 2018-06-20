Манчестер Юнайтед чекає дозволу на роботу для новачка із Шахтаря

Фред

Манчестер Юнайтед чекає дозволу на роботу для півзахисника Фреда.

Про це повідомляє Sky Sports.

Відзначається, що після всіх формальностей червоні дияволи все ж представлять свого новачка. Це може статися вже цього тижня, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що про перехід Фреда в Манчестер Юнайтед стало відомо ще 5-го червня. Деталі цієї угоди не уточнювалися, але англійська преса повідомляла, що цей трансфер обійшовся англійцям в 52 млн фунтів.

Як відомо, Фред раніше емоційно попрощався із Шахтарем.