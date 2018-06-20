Екс-півзахисник Шахтаря може перейти в Лаціо

Бернард

Лаціо зацікавлений в екс-півзахиснику Шахтаря Бернардові.

Про це повідомляє La Reppublica.

Про переговори або підписання контракту поки не йдеться.

Бернард може стати заміною Феліпе Андерсону, якого може купити Вест Гем.

Раніше повідомлялося, що tribuna.com.

Нагадуємо, турецький Бешикташ відмовився підписувати Бернарда.

Крім того, у послугах хавбека зацікавлені декілька клубів із АПЛ.