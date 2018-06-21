Тренер Маріуполя про Лігу Європи: У нас свої плани

Олександр Бабич

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич вважає, що його підопічні готові до поєдинку з Юргоденом у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів сам фахівець.

"Ми тільки почали займатися вивченням противника. Але всім відомо, що більшість шведських команд сповідують силовий футбол, думаю, в тому числі і Юргорден", - говорить коач.

"І якщо Юргорден посів третє місце в своєму чемпіонаті, то це вже говорить про силу опонента", - продовжує Бабич.

"Хоча, впевнений, Маріуполь буде готовий до такого стилю гри суперника. У нас є свої плани для цього протистояння. У будь-якого супротивника є сильні і слабкі сторони, так що постараємося якомога краще підготуватися до цих ігор ", - цитує Бабича Команда1.

Нагадаємо, що моряки підписали перспективного півзахисника.

Раніше Маріуполь розпочав чистку рядів.