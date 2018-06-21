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349 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 10:13
ПСЖ найближчим часом підпише 40-річного голкіпера
|Джанлуїджі Буффон
Колишній воротар Ювентуса і збірної Італії Джанлуїджі Буффон незабаром пройде медобстеження в ПСЖ.
Про це повідомляє Parisunited.net.
У разі успішного проходження медичного обстеження 40-річний голкіпер поставить підпис під дворічним контрактом.
Також повідомляється, що воротар разом із дружиною на цьому тижні оглянули одну з квартир в 16-му окрузі Парижа.
За попередньою інформацією, голкіпер, який провів 17 років у Ювентусі, буде отримувати в новому клубі близько 8 мільйонів євро в рік.
Нагадаємо, що Наполі також хоче підписати легендарного воротаря.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій