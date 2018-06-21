ПСЖ найближчим часом підпише 40-річного голкіпера

Джанлуїджі Буффон

Колишній воротар Ювентуса і збірної Італії Джанлуїджі Буффон незабаром пройде медобстеження в ПСЖ.

Про це повідомляє Parisunited.net.

У разі успішного проходження медичного обстеження 40-річний голкіпер поставить підпис під дворічним контрактом.

Також повідомляється, що воротар разом із дружиною на цьому тижні оглянули одну з квартир в 16-му окрузі Парижа.

За попередньою інформацією, голкіпер, який провів 17 років у Ювентусі, буде отримувати в новому клубі близько 8 мільйонів євро в рік.

Нагадаємо, що Наполі також хоче підписати легендарного воротаря.

Також, про трансфер ПСЖ мав оголосити ще 12-13 червня.