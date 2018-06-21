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550 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 10:35
Півзахисник, яким цікавилося Динамо, перейшов у Хаддерсфілд
|Жуніньйо Бакуна
Голландський півзахисник Гронінгена Жуніньйо Бакуна став гравцем англійського клубу.
Контракт з футболістом розрахований на три роки. За неофіційною інформацією, сума трансферу Бакуни склала 2,5 млн євро.
Раніше ЗМІ приписували інтерес до голландця з боку київського Динамо, повідомляє Twitter голландського клубу.
✍️ Done deal! Van harte gefeliciteerd Juninho Bacuna. Heel veel succes in de Premier League. ⚽️💪💚 https://t.co/fvXAM5j6r5 pic.twitter.com/m77ImK5WhL— FC Groningen (@fcgroningen) 20 июня 2018 г.
Нагадаємо, що захисник Динамо розповів, як команда прийнять Папу Гуйє.
До цього повідомлялося, що український нападник тренується з Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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