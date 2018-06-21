Півзахисник, яким цікавилося Динамо, перейшов у Хаддерсфілд

Жуніньйо Бакуна

Голландський півзахисник Гронінгена Жуніньйо Бакуна став гравцем англійського клубу.

Контракт з футболістом розрахований на три роки. За неофіційною інформацією, сума трансферу Бакуни склала 2,5 млн євро.

Раніше ЗМІ приписували інтерес до голландця з боку київського Динамо, повідомляє Twitter голландського клубу.

✍️ Done deal! Van harte gefeliciteerd Juninho Bacuna. Heel veel succes in de Premier League. ⚽️💪💚 https://t.co/fvXAM5j6r5 pic.twitter.com/m77ImK5WhL — FC Groningen (@fcgroningen) 20 июня 2018 г.

Нагадаємо, що захисник Динамо розповів, як команда прийнять Папу Гуйє.

До цього повідомлялося, що український нападник тренується з Динамо.