Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 11:35
Шахтар із новачками відправився в Німеччину.ФОТО
Шахтар сьогодні вранці вилетів до німецького Грассау, де пробуде 10 днів, з 21 по 30 червня.
Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
У Німеччині клуб проведе два спаринги.
Суперниками гірників виступлять данський Брондбю та болгарський ЦСКА.
Перший матч Шахтар зіграє 26 червня, другий - 30 червня.
✈ Отправляемся в Германию на первый тренировочный сбор. 🇩🇪 pic.twitter.com/UiuDciB1Oq— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 21 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій