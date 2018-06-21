Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
186 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.06.2018  11:35

Шахтар із новачками відправився в Німеччину.ФОТО

 

Шахтар сьогодні вранці вилетів до німецького Грассау, де пробуде 10 днів, з 21 по 30 червня.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

У Німеччині клуб проведе два спаринги.

Суперниками гірників виступлять данський Брондбю та болгарський ЦСКА.

Перший матч Шахтар зіграє 26 червня, другий - 30 червня.

Нагадаємо, що Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних.

До цього Фонсека переманив тренера Браги у склад гірників.





Читай також
Екс-півзахисник Шахтаря може перейти в Лаціо
Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних
Експерт: Мораєс в Шахтарі гратиме за дубль
Фонсека переманив у Шахтар тренера Браги
Останні публікації
20.06.2018 - Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин

Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
 
20.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
Усі публікації
Новини
13:53
Футбол. Морозюк: Бажаю Мораєсу удачі в Шахтарі, і щоб вони посіли друге місце
13:35
Футбол. Кейлор Навас висловив свою думку про Луніна
13:15
Теніс. Світоліна відверто висловилася щодо своїх планів на майбутнє
12:55
ЧС-2018. Мати Мессі: Лєо страждає та плаче
12:35
Футбол. Зідан не потрібен Реалу, бо прийде Лунін
11:55
ЧС-2018. Вперше за 40 років у Ірані жінкам дозволили побувати на стадіоні
11:52
Бокс. Ломаченко номінований на премію найкращого бійця 2018-го року
11:35
Футбол. Шахтар із новачками відправився в Німеччину.ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!