Шахтар із новачками відправився в Німеччину.ФОТО

Шахтар сьогодні вранці вилетів до німецького Грассау, де пробуде 10 днів, з 21 по 30 червня.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

У Німеччині клуб проведе два спаринги.

Суперниками гірників виступлять данський Брондбю та болгарський ЦСКА.

Перший матч Шахтар зіграє 26 червня, другий - 30 червня.

✈ Отправляемся в Германию на первый тренировочный сбор. 🇩🇪 pic.twitter.com/UiuDciB1Oq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 21 июня 2018 г.

Нагадаємо, що Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних.

До цього Фонсека переманив тренера Браги у склад гірників.