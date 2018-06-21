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21.06.2018  12:35

Зідан не потрібен Реалу, бо прийде Лунін

Люка Зідан

Андрій Лунін замінить у складі бланкос Люку Зідана і стане третім воротарем основного складу Реала.

Про це повідомляє Marca.

20-річний воротарів не входити в плани Молодіжної командіровку мадридців на Наступний сезон.

На розставання з Зіданом, зокрема, вплинув трансфер молодого українця Андрія Луніна, якого в Реалі бачуть третім воротарем.

Люка Зідан провів у королівському клубі 14 років, виступав на молодіжному та юнацькому рівні, провів 1 матч за основний склад Реала.

Нагадуємо, що батько Луніна підтвердив інтерес збоку Реала до сина.

Раніше преса пресса повідомляла, що Лунін вже став гравцем Реала.





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