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1002 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 12:35
Зідан не потрібен Реалу, бо прийде Лунін
|Люка Зідан
Андрій Лунін замінить у складі бланкос Люку Зідана і стане третім воротарем основного складу Реала.
Про це повідомляє Marca.
20-річний воротарів не входити в плани Молодіжної командіровку мадридців на Наступний сезон.
На розставання з Зіданом, зокрема, вплинув трансфер молодого українця Андрія Луніна, якого в Реалі бачуть третім воротарем.
Люка Зідан провів у королівському клубі 14 років, виступав на молодіжному та юнацькому рівні, провів 1 матч за основний склад Реала.
Нагадуємо, що батько Луніна підтвердив інтерес збоку Реала до сина.
Раніше преса пресса повідомляла, що Лунін вже став гравцем Реала.
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