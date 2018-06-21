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440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 16:21
Захисник Динамо зацікавив польський клуб
|Александер Пантич
Захисник Динамо Александер Пантич може продовжити кар'єру в польській Легії.
Про це повідомляє Futbol.pl.
За інформацією джерела, заради переходу в польський клуб та отримання достатньої ігрової практики Пантич начебто готовий зменшити свої фінансові апетити, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Динамо виставило Пантича на трансфер.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді, Мбокані та Мораес покидають Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій