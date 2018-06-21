Захисник Динамо зацікавив польський клуб

Александер Пантич

Захисник Динамо Александер Пантич може продовжити кар'єру в польській Легії.

Про це повідомляє Futbol.pl.

За інформацією джерела, заради переходу в польський клуб та отримання достатньої ігрової практики Пантич начебто готовий зменшити свої фінансові апетити, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Динамо виставило Пантича на трансфер.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді, Мбокані та Мораес покидають Динамо.