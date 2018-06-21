Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 16:40
Манчестер Юнайтед офіційно представив Фреда. ФОТО. ВІДЕО
|Фред / ФК МЮ
Англійський Манчестер Юнайтед офіційно представив екс-гравця Шахтаря Фреда в статусі новачка команди.
Про це повідомляє офіційний сайт червоних дияволів.
Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Фред пропустив тренування збірної Бразилії через травму.
Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu— Manchester United (@ManUtd) 21 июня 2018 г.
Читай також
Останні публікації
20.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій