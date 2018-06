Манчестер Юнайтед офіційно представив Фреда. ФОТО. ВІДЕО

Англійський Манчестер Юнайтед офіційно представив екс-гравця Шахтаря Фреда в статусі новачка команди.

Про це повідомляє офіційний сайт червоних дияволів.

Раніше була інформація, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ, а сума трансферу становитиме майже 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Фред пропустив тренування збірної Бразилії через травму.

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu