Моуріньо пояснив, чому підписав Фреда

Жозе Моуріньо

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо стисло розповів про переваги Фреда.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Фред зможе доповнити нашу лінію півзахисту тими якостями, яких ми так потребуємо. Його креативний мозок і культура пасу принесуть нам додаткові якості в грі", - сказав португалець.

"Дуже радий, що Фред продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед. Вірю, що футболісти нашої команди зрозуміють, наскільки важливим елементом гри він може стати", - пояснив Моуріньо.

Нагадаємо, що МЮ офіційно оголосив про підписання Фреда.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримає за бразильця близько 60 мільйонів євро.