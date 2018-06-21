Ювентус підписав півзахисника Ліверпуля. ФОТО. ВІДЕО

Емре Джан

Туринський Ювентус оголосив про підписання 24-річного хавбека Емре Джана.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт італійського клубу.

Угода розрахована до 2022 року. Зазначимо, що Джан покинув Ліверпуль на правах вільного агента.