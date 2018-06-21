Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 17:53
Ювентус підписав півзахисника Ліверпуля. ФОТО. ВІДЕО
|Емре Джан
Туринський Ювентус оголосив про підписання 24-річного хавбека Емре Джана.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт італійського клубу.
Угода розрахована до 2022 року. Зазначимо, що Джан покинув Ліверпуль на правах вільного агента.
Buon #SelfieDay da Emre! 📱👍🏳🏴#WelcomeToJu pic.twitter.com/etQy6cNvJa— JuventusFC (@juventusfc) 21 червня 2018 р.
Останні публікації
20.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій