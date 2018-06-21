Керівництво Полтави розпустило команду

21-го червя на тренувальній базі Полтави керівники команди зібрали футболістів і оголосили про розпуск клубу.

Гравцям і персоналу повинні повернути трудові книжки і розірвати з ними діючі контракти.

Раніше повідомлялося, що Полтава готова зніматися з чемпіонату через недопуск стадіону Локомотив. УПЛ в такій ситуації обіцяла діяти "згідно з регламентом".

Президент клубу Леонід Соболєв ситуацію поки не коментує, пише "Полтава 365".

Раніше повідомлялося, що Полтава відправила в ФФУ лист, в якому повідомила, що знімається з УПЛ.

Раніше директор ФК Полтава розовів про зняття клубу з УПЛ.