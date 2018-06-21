Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
634 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 20:09
Керівництво Полтави розпустило команду
21-го червя на тренувальній базі Полтави керівники команди зібрали футболістів і оголосили про розпуск клубу.
Гравцям і персоналу повинні повернути трудові книжки і розірвати з ними діючі контракти.
Раніше повідомлялося, що Полтава готова зніматися з чемпіонату через недопуск стадіону Локомотив. УПЛ в такій ситуації обіцяла діяти "згідно з регламентом".
Президент клубу Леонід Соболєв ситуацію поки не коментує, пише "Полтава 365".
Раніше повідомлялося, що Полтава відправила в ФФУ лист, в якому повідомила, що знімається з УПЛ.
Раніше директор ФК Полтава розовів про зняття клубу з УПЛ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій