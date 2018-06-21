Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 21:22
Зірковий італієць приїхав до Києва, щоб підписати контракт з Арсеналом
|Фабріціо Раванеллі
Колишній нападник Ювентуса Фабріціо Раванеллі 21 червня прилетів до Києва.
22 червня Фабріціо, ймовірно, очолить київський Арсенал.
Презентація нового головного тренера відбудеться об 11.00.
Останнє місце роботи Раванеллі - Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.
Як відомо, Арсенал отримав атестат від УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій