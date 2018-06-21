Зірковий італієць приїхав до Києва, щоб підписати контракт з Арсеналом

Фабріціо Раванеллі

Колишній нападник Ювентуса Фабріціо Раванеллі 21 червня прилетів до Києва.

22 червня Фабріціо, ймовірно, очолить київський Арсенал.

Презентація нового головного тренера відбудеться об 11.00.

Останнє місце роботи Раванеллі - Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.

Як відомо, Арсенал отримав атестат від УПЛ.