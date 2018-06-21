Раванеллі: Український футбол зачаровує мене

Фабріціо Раванеллі

Український футбол зачаровує італійця Фабріціо Раванеллі.

Про це фахівець, який очолить Арсенал, заявив у Києві.

"УПЛ - сильний чемпіонат з двома кораблями - Шахтарем і Динамо. Я мало знаю про команди, але український футбол зачаровує мене, він дуже фізичний, з духом боротьби", - сказав він.

"Арсенал буде грати свої домашні ігри на стадіоні Динамо імені Лобановського, прекрасний стадіон, де я ніколи не забивав. Але у мене було два голи збірній України в Барі, можливо, вони все ще пам'ятають це", - цитує наставника tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Раванеллі приїхав у Київ, щоб підписати контракт з Арсеналом.