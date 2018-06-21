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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 22:11
Раванеллі: Український футбол зачаровує мене
|Фабріціо Раванеллі
Український футбол зачаровує італійця Фабріціо Раванеллі.
Про це фахівець, який очолить Арсенал, заявив у Києві.
"УПЛ - сильний чемпіонат з двома кораблями - Шахтарем і Динамо. Я мало знаю про команди, але український футбол зачаровує мене, він дуже фізичний, з духом боротьби", - сказав він.
"Арсенал буде грати свої домашні ігри на стадіоні Динамо імені Лобановського, прекрасний стадіон, де я ніколи не забивав. Але у мене було два голи збірній України в Барі, можливо, вони все ще пам'ятають це", - цитує наставника tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Раванеллі приїхав у Київ, щоб підписати контракт з Арсеналом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій