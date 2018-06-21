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21.06.2018  23:17

У Динамо з'явився конкурент в боротьбі за Карлітоса

Карлітос

Найкращий бомбардир минулого сезону польської Екстракласи бразилець Карлітос може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
 
За інформацією Polski Sport, 28-річний нападник потрапив в сферу інтересів Сарагоси, яка виступає в Сегунді.

У Карлітосі іспанці бачать ідеальну заміну нападнику Борсі Іглесіасу, який виступав за Сарагосу на правах оренди і тепер повернувся в Сельту.
 
Повідомляється, що Вісла не буде втримувати свого бомбардира, але продасть його лише за суму в 3 млн євро, пише sport.ua.

Раніше повідомлялося, що Карлітоса хоче купити президент киян Ігор Суркіс, а от спортивний директор Євген Красніков - проти.

Також була інформація, що захисник Динамо зацікавив польський клуб.





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