У Динамо з'явився конкурент в боротьбі за Карлітоса

Карлітос

Найкращий бомбардир минулого сезону польської Екстракласи бразилець Карлітос може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.



За інформацією Polski Sport, 28-річний нападник потрапив в сферу інтересів Сарагоси, яка виступає в Сегунді.

У Карлітосі іспанці бачать ідеальну заміну нападнику Борсі Іглесіасу, який виступав за Сарагосу на правах оренди і тепер повернувся в Сельту.



Повідомляється, що Вісла не буде втримувати свого бомбардира, але продасть його лише за суму в 3 млн євро, пише sport.ua.

Раніше повідомлялося, що Карлітоса хоче купити президент киян Ігор Суркіс, а от спортивний директор Євген Красніков - проти.

Також була інформація, що захисник Динамо зацікавив польський клуб.