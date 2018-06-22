Олімпік перегляне гравця Миколаєва

Роман Попов

Фланговий півзахисник Роман Попов, отримавши статус вільного агента, відправився на перегляд в Олімпік.

Про це в коментарі НікСпорту розповів головний тренер МФК Миколаїв Руслан Забранський.

22-річний Попов в минулому сезоні Першої ліги провів 30 матчів і забив один м'яч. Раніше вихованець миколаївського футболу встиг пограти в Прем'єр-лізі за запорізький Металург (15 матчів) і Зірку (13 поєдинків, 1 гол).

Раніше повідомлялося, що екс-воротар Олімпіка переїхав до Угорщини.

Також була інформація, що гравець Олімпіка перейде в російський клуб.