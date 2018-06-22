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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 00:23
Олімпік перегляне гравця Миколаєва
|Роман Попов
Фланговий півзахисник Роман Попов, отримавши статус вільного агента, відправився на перегляд в Олімпік.
Про це в коментарі НікСпорту розповів головний тренер МФК Миколаїв Руслан Забранський.
22-річний Попов в минулому сезоні Першої ліги провів 30 матчів і забив один м'яч. Раніше вихованець миколаївського футболу встиг пограти в Прем'єр-лізі за запорізький Металург (15 матчів) і Зірку (13 поєдинків, 1 гол).
Раніше повідомлялося, що екс-воротар Олімпіка переїхав до Угорщини.
Також була інформація, що гравець Олімпіка перейде в російський клуб.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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