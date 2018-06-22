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1656 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 11:22
Шахтар позбудеться двох гравців збірної України
|Іван Петряк / ФК Шахтар
Донецький Шахтар не зацікавлений у послугах Івана Петряка та Едуарда Соболя.
Про це повідомляє Команда №1.
Головний тренер гірників Паулу Фонсека не взяв футболістів на збори до Німеччини.
Найближчим часом, обидва, швидше за все, перейдуть в інші клуби на правах оренди, хоча Соболя, за попередньою інформацією, Шахтар готовий навіть продати. Наразі інтерес до захисника національної команди виявляють кілька турецьких клубів, але ніякої визначеності поки немає.
Не буде готуватися з донечанами ще один український футболіст - голкіпер Микита Шевченко. Можливо, він перейде в один з бельгійських клубів (був інтерес від Брюгге, а тепер - від Гента).
Нагадаємо, що Фонсека не взяв на збір до Німеччини аргентинського нападника.
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