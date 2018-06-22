Екс-гравець Ювентуса очолив київський Арсенал

Фабріціо Раванеллі

Колишній гравець італійського Ювентуса Фабріціо Раванеллі став головним тренером київського Арсенала.

Про це повідомляє Трибуна.

Деталі угоди зі спеціалістом поки невідомі.

Останнім місцем роботи італійця був клуб Аяччо в 2013 році.

У наступному сезоні Арсенал гратиме в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Раванеллі приїхав у Київ, щоб підписати контракт з Арсеналом.

До того ж, Раванеллі заявив, що його зачаровує український футбол.