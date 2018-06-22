Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 12:33
Екс-гравець Ювентуса очолив київський Арсенал
|Фабріціо Раванеллі
Колишній гравець італійського Ювентуса Фабріціо Раванеллі став головним тренером київського Арсенала.
Про це повідомляє Трибуна.
Деталі угоди зі спеціалістом поки невідомі.
Останнім місцем роботи італійця був клуб Аяччо в 2013 році.
У наступному сезоні Арсенал гратиме в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Раванеллі приїхав у Київ, щоб підписати контракт з Арсеналом.
До того ж, Раванеллі заявив, що його зачаровує український футбол.
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