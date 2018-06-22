Президент ФК Полтава: Розпустив команду через дії ФФУ

Леонід Соболєв

Ультиматуми Федерації футболу України стала причиною зникнення ФК Полтава.

Про це заявив президент клубу Леонід Соболєв.

"Головна причина полягає в діях ФФУ, яка не дозволяє нам грати на стадіоні Локомотив у Полтаві. А для того, щоб його реконструювати і підігнати під всі норми і вимоги, крім фінансових вкладень необхідний ще й час. За нашою оцінкою, реконструкція могла зайняти близько двох років.

Судіть самі: на арені необхідно побудувати три входи, трибуну, зробити підігрів газону, поставити турнікети тощо. На всі роботи необхідно витратити близько двох мільйонів доларів, на що я готовий був піти. Але крім цього ще необхідно провести безліч узгоджень з міською владою для проекту реконструкції, а це, повторюся, вимагає часу, якого нам не дали.

Стадіон Ворскла, на якому виступає однойменний полтавський клуб, не гарантує нам проведення всіх домашніх ігор. А грати, наприклад, в Сумах - це не тільки додаткові витрати. Адже ми створюємо команду і граємо передусім для вболівальників свого міста, щоб популяризувати футбол в регіоні, адже наша команда увійшла в УПЛ і на цьому етапі підтримка з боку вболівальників нам дуже необхідна. До слова, зауважу, що приплив дітей в нашу школу помітно збільшився, що пов'язано з останніми успіхами.

Я не перший рік у бізнесі, на собі відчув закони економіки, вмію рахувати і прогнозувати. Проаналізувавши ситуацію і висунуті нам умови і вимоги, все зваживши, вирішив, що розпустити команду в таких умовах - оптимально. При цьому ми повністю погасили фінансові зобов'язання перед футболістами і тренерами", - цитує Соболєва footboom.

Нагадаємо, що Полтава відмовилася від участі в УПЛ.