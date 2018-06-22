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46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 13:51
Арсенал Київ орендував стадіон Динамо
|Стадіон Динамо ім. В. Лобановського
Київський Арсенал з наступного сезону проводитиме домашній матчі УПЛ на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Про це стало відомо на прес-конференціїї клубу.
Нагадаємо, що новим головним тренером команди став екс-гравець Ювентуса Фабріціо Раванеллі.
Раніше Арсенал підписав голкіпера.
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