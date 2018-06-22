Арсенал Київ орендував стадіон Динамо

Стадіон Динамо ім. В. Лобановського

Київський Арсенал з наступного сезону проводитиме домашній матчі УПЛ на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Про це стало відомо на прес-конференціїї клубу.

Нагадаємо, що новим головним тренером команди став екс-гравець Ювентуса Фабріціо Раванеллі.

Раніше Арсенал підписав голкіпера.